Uyuşmazlık Mahkemesi, Anıtkabir'i Ziyaret Etti

Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı Rıdvan Güleç ve beraberindeki heyet, Uyuşmazlık Mahkemesinin 80. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

Aslanlı Yol'dan yürüyerek Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine gelen heyet, Güleç'in çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulundu.

Heyetle çekilen hatıra fotoğrafının ardından Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Güleç, burada Anıtkabir Özel Defteri'ne şu ifadeleri yazdı:

"Yüce Atatürk, kuruluşun 80. yıl dönümünde Uyuşmazlık Mahkemesi'nin başkan, başkanvekili, üye, savcı ve raportörleriyle huzurunuzda bulunmaktan büyük onur duyuyoruz. Kurucusu olduğunuz Cumhuriyetin yüksek yargı düzeninin bir unsuru olarak hak arama özgürlüğünü sağlamak, hakkın tesisini yerine getirmek ve hukukun üstünlüğünü korumak için var gücümüzle çalıştığımızı bilmenizi istiyoruz. Bu yolda yılmadan ve usanmadan ilerleyeceğimizi, önümüze çıkacak engelleri aşmak kararlılığına sahip olduğumuzu bildiriyor, manevi huzurunuzda saygıyla eğiliyoruz."