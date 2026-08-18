Uyuşturucu Alçıda Gizlenerek Taşındı

Batman'da kolundaki alçıya gizlenmiş 1 kilo 18 gram sentetik uyuşturucu ile yakalanan şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 15 Ağustos'ta, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yapıldı.

Bu kapsamda kent girişinde durdurulan yolcu otobüsünde arama gerçekleştirildi.

Bir yolcunun kolundaki alçıda yapılan incelemede, alçı içerisine gizlenmiş 1 kilo 18 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.