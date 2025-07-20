Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü İnegöl Büro Amirliği ekipleri, şüpheli hareketlerde bulunan Semra E.'yi takibe aldı. Takip sonucu yapılan operasyonda, şüphelinin üst aramasında 50 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan Semra E., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Son Dakika › Güncel › Uyuşturucu ile Yakalanan Semra E. Tutuklandı - Son Dakika
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