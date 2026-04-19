Üye Girişi
Son Dakika Logo

Uyuşturucu ile Yangın: 10 Gözaltı

19.04.2026 20:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabağlar'da yangın çıkan evde 10 kişi gözaltına alındı, uyuşturucu ve silah ele geçirildi.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde yangın çıkan evde uyuşturucu madde ele geçirildi, 10 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Limontepe Mahallesi'nde silahla ev basıldığı ihbarı üzerine bölgeye gitti.

İkamette yangın çıktığını gören ekipler, olay yerinden çıkan 7 şüphelinin bölgeden ayrılmasına izin vermedi.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesinin ardından evde ve bitişiğindeki evde arama yapan polis, 1 ruhsatsız tabanca, 2 bin 926 uyuşturucu hap ve 3 fişek ele geçirdi.

Polis ekipleri, evden çıkan 7 şüpheli ile olayla bağlantısı olduğu belirlenen 3 zanlıyı gözaltına aldı.

Toplam 10 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

Uyuşturucu, Güvenlik, Gözaltı, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özgür Özel, Barselona’da Sanchez ile bir araya geldi Özgür Özel, Barselona'da Sanchez ile bir araya geldi
Soğuk savaş devam ediyor Aziz Yıldırım, Ali Koç’la kendisine ayrılan koltuğa oturmadı Soğuk savaş devam ediyor! Aziz Yıldırım, Ali Koç'la kendisine ayrılan koltuğa oturmadı
Abla Doku’dan korkunç iddia: Gülistan tek değil, bir sürü genç kıza zarar vermişler Abla Doku'dan korkunç iddia: Gülistan tek değil, bir sürü genç kıza zarar vermişler
Mahkeme İnan Kıraç’ın evliliği için son noktayı koydu Mahkeme İnan Kıraç'ın evliliği için son noktayı koydu
İran, Hürmüz Boğazı’nı yeniden kapattı İran, Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapattı
Aysu göz göre göre öldü Son anları kamerada Aysu göz göre göre öldü! Son anları kamerada

20:29
Premier Lig’de 4-3’lük çılgın maç Gitti denen maç döndü
Premier Lig'de 4-3'lük çılgın maç! Gitti denen maç döndü
19:49
Sergen Yalçın: Psikolojimiz bozuldu
Sergen Yalçın: Psikolojimiz bozuldu
18:50
Trump ‘masa kuruluyor’ dedi, İran’dan rest geldi Bir şartları var
Trump ‘masa kuruluyor’ dedi, İran’dan rest geldi! Bir şartları var
18:25
Ugandalı General bir kez daha Türkiye’yi hedef aldı: Türkler yerine Çinlilere verelim
Ugandalı General bir kez daha Türkiye'yi hedef aldı: Türkler yerine Çinlilere verelim
18:05
Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur görevden alındı
Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur görevden alındı
18:05
Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in koruması Şükrü Eroğlu’nun ifadesi ortaya çıktı: Bana kapalı bir zarf verdi
Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in koruması Şükrü Eroğlu'nun ifadesi ortaya çıktı: Bana kapalı bir zarf verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.04.2026 20:42:50. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.