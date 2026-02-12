Uyuşturucu Kaçakçılığı: Poliste Yakalandı

ORDU'da polis tarafından yakalanan yabancı uyruklu S.N.G.M.'nin midesinden 20 parça halinde 198,72 gram metamfetamin çıktı. Gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışından kente uyuşturucu madde getirileceği yönündeki istihbarat üzerine, çalışma başlattı. Polis ekipleri, 8 Şubat'ta Altınordu ilçesinde yabancı uyruklu S.N.G.M.'yi yakaladı. Yapılan üst aramasında, şüphelinin üzerinde suç unsuru bulunamadı. Uyuşturucuyu yutmuş olabileceği ihtimalini değerlendiren polis ekipleri, şüpheliyi hastaneye sevk etti. Hastanede yapılan radyolojik görüntülemede S.N.G.M.'nin midesinden 20 parça halinde 198,72 gram metamfetamin tespit edildi. Tıbbi müdahale ile uyuşturucunun vücuttan alındığı S.N.G.M., çıkarıldığı mahkemede tutuklanıp, cezaevine gönderildi.