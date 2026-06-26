Uyuşturucu Kapsülleriyle İki Zanlı Tutuklandı - Son Dakika
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Uyuşturucu Kapsülleriyle İki Zanlı Tutuklandı

26.06.2026 18:45
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Erzincan'da midesinde uyuşturucu kapsülleri bulunan iki kişi tutuklandı.

Erzincan'da midelerinde kapsüller halinde uyuşturucu ele geçirilen 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık ve uyuşturucu madde ticareti ile sevkiyatının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler bu kapsamda yaptıkları çalışmalarda şüphelendikleri K.H. ve V.H'yi gözaltına aldı.

Hastaneye götürülen ve röntgen çekimleri yapılan şüphelilerin midesinde çok sayıda yabancı cisim tespit edildi.

Yapılan tıbbi müdahaleyle zanlıların vücudundan 100 kapsül halinde toplam 983,18 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan tutuklandı.

Kaynak: AA

Uyuşturucu, Erzincan, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uyuşturucu Kapsülleriyle İki Zanlı Tutuklandı - Son Dakika

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