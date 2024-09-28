Uyuşturucu Kullanımı İle İlgili Ölüm

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ÖLENİN KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Bursa'nın Mudanya ilçesi Güzelyalı Mahallesi'ndeki iskeleye dün akşam yanaşan İDO'ya ait deniz otobüsünün tuvaletinde bulunan ve yanında uyuşturucu kullanım aparatı olan cansız beden, kimlik ve ölüm nedenin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Yapılan araştırmada ölenin Duran Doğanyiğit (42) ait olduğu tespit edildi. Bursa Cumhuriyet Savcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Memet Can YEŞİLBAŞ/BURSA,