Üye Girişi
Son Dakika Logo

Uyuşturucu Operasyonları: 586 kg Madde Ele Geçirildi

22.04.2026 16:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

69 ilde düzenlenen operasyonlarda 1.018 şüpheli yakalandı, 586 kg uyuşturucu madde ele geçirildi.

(ANKARA) - İçişleri Bakanlığı, 69 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 586 kilogram uyuşturucu madde ile 4 milyon 715 bin 47 adet uyuşturucu hapın ele geçirildiğini, bin 18 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verild:

"Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüklerince uyuşturucu madde satıcılarına yönelik 69 ilde operasyonlar düzenlendi."

İzmir, Ankara, Adana, Samsun, Gaziantep, İstanbul, Mersin, Antalya, Konya, Manisa, Bursa, Balıkesir, Şanlıurfa, Kocaeli, Uşak, Denizli, Tekirdağ, Çorum, Çanakkale, Osmaniye, Kahramanmaraş, Kayseri, Sivas, Çankırı, Elazığ, Hatay, Muğla, Van, Kütahya, Malatya, Ordu, Sakarya, Aydın, Kırklareli, Diyarbakır, Afyonkarahisar, Niğde, Batman, Hakkari, Kastamonu, Eskişehir, Bayburt, Tokat, Kilis, Mardin, Aksaray, Bolu, Burdur, Düzce, Rize, Şırnak, Sinop, Zonguldak, Trabzon, Ağrı, Giresun, Karabük, Nevşehir, Yozgat, Erzurum, Erzincan, Iğdır, Isparta, Karaman, Adıyaman, Bingöl, Edirne, Kırıkkale ve Yalova'da gerçekleştirilen operasyonlara 1.527 ekip, 3 bin 817 personel, 19 hava aracı ve 41 narkotik dedektör köpeği katıldı.

Gerçekleştirilen operasyonlarda 586 kg uyuşturucu madde ile 4 milyon 715 bin 47 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında 1.018 şüpheli yakalandı. 478'i tutuklandı. 133'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor. Başkanlığımızı, Kahraman Polislerimizi, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz."

Kaynak: ANKA

Güvenlik, Güncel, Suç, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2026 16:12:16. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.