Uyuşturucu Operasyonlarında 2 Binden Fazla Şüpheli Yakalandı

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İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 78 ilde, Jandarma Genel Komutanlığı tarafından 24 ilde düzenlenen narkotik operasyonlarında 2 bin 656 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhuriyet başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinasyonunda 78 ilde, Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda 24 ilde son 3 haftada narkotik operasyonları düzenlendiğini belirtti. Operasyonlarda; 2 bin 656 şüphelinin yakalandığını, 1 ton 806 kilogram uyuşturucu madde ve 8 milyon 437 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini aktaran Bakan Yerlikaya, "Küresel bir felaket olan uyuşturucu ile mücadele; yalnızca bir güvenlik meselesi değildir, yarınlarımızın da meselesidir. Her sokakta, her caddede, her köşe başında biz varız. Zehir tacirlerine göz açtırmıyoruz. Evlatlarımızın geleceğini karartmalarına müsaade etmiyoruz, etmeyeceğiz" dedi.

Yerlikaya, operasyonları koordine eden Cumhuriyet başsavcılıkları ile operasyonları gerçekleştiren polisleri ve jandarmayı tebrik etti.