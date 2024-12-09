Uyuşturucu Operasyonlarında 37 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Uyuşturucu Operasyonlarında 37 Şüpheli Yakalandı

Uyuşturucu Operasyonlarında 37 Şüpheli Yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 20 ilde gerçekleştirilen 'Narkokapan-1' operasyonlarında 37 kişinin yakalandığını, 34'ünün tutuklandığını açıkladı. Operasyonlarda 640 kilogram uyuşturucu madde ve 225 bin kök kenevir ele geçirildi.

09.12.2024 09:07  Güncelleme: 09:09
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İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, uyuşturucu imalat ve ticareti yapanlara yönelik 20 ilde düzenlenen 'Narkokapan-1' operasyonlarında 37 şüphelinin yakalandığını, 34'ünün tutuklandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhuriyet başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, 20 ilde uyuşturucu imalat ve ticareti yapanlara yönelik 'Narkokapan-1' operasyonları düzenlendiğini belirtti. İl jandarma komutanlıkları tarafından düzenlenen operasyonlarda, 640 kilogram uyuşturucu madde, 225 bin kök kenevir ve kök skunk ile 21 bin 768 uyuşturucu hap ele geçirildiğini aktaran Yerlikaya, "Zehir taciri ile sokak satıcısı 37 şüpheli yakalandı. 34'ü tutuklandı, 3'ü hakkında adli kontrol kararı verildi" ifadelerini kullandı.

'Türkiye Yüzyılı'nda, en büyük hedeflerinden birinin de Türkiye'yi uyuşturucuya karşı ulaşılmaz ve yasaklı bir kale haline getirmek olduğunu kaydeden Bakan Yerlikaya, "Hem uyuşturucunun arzıyla hem de uyuşturucuya olan taleple mücadelemizi sürdürüyoruz. Operasyonları koordine eden Cumhuriyet başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle" dedi.

Kaynak: DHA

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