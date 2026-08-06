Uyuşturucu operasyonlarında 832 kg madde ele geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Uyuşturucu operasyonlarında 832 kg madde ele geçirildi

Uyuşturucu operasyonlarında 832 kg madde ele geçirildi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

71 ildeki uyuşturucu operasyonlarında 832 kg madde ve 425 bin hap ele geçirildi, 844 kişi tutuklandı.

(ANKARA) - İçişleri Bakanlığı, son 10 günde 71 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 832 kilogram uyuşturucu madde ile 425 bin 419 adet uyuşturucu hapın ele geçirildiğini, bin 302 şüphelinin yakalandığını, bunlardan 844'ünün tutuklandığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"71 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik polisimiz tarafından son 10 günde düzenlenen operasyonlarda; 832 kilogram uyuşturucu madde ile 425 bin 419 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Bin 302 şüpheli yakalandı. 844'ü tutuklandı. 140'ı hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor. Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüklerince toplam 71 ilde bin 955 ekip, 4 bin 800 personel, 17 hava aracı ve 43 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla operasyonlar düzenlendi. Gençlerimizin geleceğini korumak, ailelerimizin huzurunu sağlamak için zehir tacirlerine yönelik mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz. Kahraman Polislerimizi, Narkotik Başkanlığımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz."

Kaynak: ANKA

Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uyuşturucu operasyonlarında 832 kg madde ele geçirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
UEFA’dan Atilla Karaoğlan’a kritik görev UEFA'dan Atilla Karaoğlan'a kritik görev
Evinde elektrik akımına kapılan yaşlı kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti Evinde elektrik akımına kapılan yaşlı kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti
“Ödenemez“ uyarısını yanlış anlayınca 38 milyonu çöpe attı "Ödenemez" uyarısını yanlış anlayınca 38 milyonu çöpe attı
Silahlı saldırı kamerada yaraladığı kişiye, geri dönüp yine ateş etti Silahlı saldırı kamerada; yaraladığı kişiye, geri dönüp yine ateş etti
Eşini öldüren kocaya ömür boyu hapis: Kıskançlık bahanesi onu kurtaramadı Eşini öldüren kocaya ömür boyu hapis: Kıskançlık bahanesi onu kurtaramadı
Doğum günü kutlamak için gittiği evden cenazesi çıktı: Vuran 16, vurulan 14 yaşında Doğum günü kutlamak için gittiği evden cenazesi çıktı: Vuran 16, vurulan 14 yaşında

11:36
Galatasaray’dan transferde dev hamle Yeni yıldız hayırlı olsun
Galatasaray'dan transferde dev hamle! Yeni yıldız hayırlı olsun
11:31
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Bahçeli ile görüşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Bahçeli ile görüşecek
11:27
Aziz Yıldırım’ın şikayeti üzerine savcılık harekete geçti
Aziz Yıldırım'ın şikayeti üzerine savcılık harekete geçti
11:00
Belediyede rüşvet skandalının görüntüleri ortaya çıktı: Oraya koy ben oradan alırım
Belediyede rüşvet skandalının görüntüleri ortaya çıktı: Oraya koy ben oradan alırım
10:12
İsrail’den dünyayı ayağa kaldıracak adım Timsahları bekliyorlar
İsrail'den dünyayı ayağa kaldıracak adım! Timsahları bekliyorlar
09:40
Görüntü Türkiye’den Canına kıymak isterken hiç beklemediği bir şey oldu
Görüntü Türkiye'den! Canına kıymak isterken hiç beklemediği bir şey oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.08.2026 11:46:34. #7.12#
SON DAKİKA: Uyuşturucu operasyonlarında 832 kg madde ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.