Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı

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Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, U.A'nın (32) İlkadım ilçesinde belirlenen adreste uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Şüphelinin ikametinde ve aracında yapılan aramada 860 uyuşturucu hap, 90,85 gram sentetik uyuşturucu, 6 sentetik ecza hapı ile hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı emniyete götürüldü.