Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı

Güncel

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mustafapaşa beldesinde E.Ö'nün uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaştı.

Jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda E.Ö. yakalandı, adresteki aramada, 3 bin 462 gram esrar, 15 gram kenevir tohumu, 2 ruhsatsız av tüfeği, 2 tabanca şarjörü, 54 fişek, fotokapan kamera ile bıçak ele geçirildi.

Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.