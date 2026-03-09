Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince ilçenin Düzağaç beldesinde arama yapıldı.
Aramada, 4 bin 266 sentetik uyuşturucu hap ve 2 cep telefonu ele geçirildi.
Olayla ilgili şüpheliler S.A. ve Ş.A. gözaltına alındı. Ş.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken S.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
