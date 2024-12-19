Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde terk ettikleri araçta 105 bin 560 sentetik uyuşturucu ele geçirilen 2 şüpheli tutuklandı.
Kahramankazan Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, Ankara Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul'dan Ankara'ya yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti.
Kızılcahamam Otoyol çıkışından ilçeye yönelen otomobilin sürücüsü "dur" ihtarına rağmen kaçmaya başladı.
Kovalamacada, otomobil, Atatürk Mahallesi Barış Manço Caddesi'ndeki binanın otoparkında terk edilmiş bulundu.
Araçtaki aramada, 105 bin 560 sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Şüpheli A.F. ile Z.O, taksiyle kaçmaya çalışırken yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama - Son Dakika
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