Uyuşturucu Operasyonu: 20 Gözaltı

Güncel

İzmir merkezli 8 ilde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı.

Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucuya ilişkin soruşturma kapsamında 40 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de bu çerçevede İzmir merkezli olarak bu kentin yanı sıra İstanbul, Bursa, Manisa, Konya, Van, Giresun ve Ağrı'daki 44 adrese eş zamanlı operasyon yaptı.

Operasyonda, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve üye olmak", "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından 20 zanlı gözaltına alındı. Bu kişilerin polisteki işlemleri sürüyor.

Ayrıca haklarında gözaltı kararı verilen diğer 20 kişiden 18'inin daha önce dosya kapsamında tutuklandığı, 2'sinin ise başka suçlardan cezaevinde olduğu anlaşıldı.