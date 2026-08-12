Uyuşturucu Operasyonu: 5 Gözaltı
Süleymanpaşa, Çorlu ve Kapaklı'da uyuşturucu bulunan 5 şüpheli gözaltına alındı.
Süleymanpaşa ilçesinde otomobilinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bahçelievler Mahallesi'nde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.
Aramada bir miktar uyuşturucu hap ele geçirildi.
Olayla ilgili sürücü gözaltına alındı.
Üst aramasında uyuşturucu bulundu
Çorlu ilçesinde üst aramasında sentetik uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cemaliye Mahallesi'nde şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu.
Üzerinde uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı.
Uyuşturucu hap ele geçirildi
Kapaklı ilçesinde üst aramasında uyuşturucu hap ele geçirilen 3 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Mahallesi'nde şüphe üzerine 3 kişiyi durdurdu.
Üst aramasında uyuşturucu hap ele geçirilen şüpheliler gözaltına alındı.
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