Uyuşturucu Operasyonu: 5 Zanlı Gözaltında
Uyuşturucu Operasyonu: 5 Zanlı Gözaltında

Uyuşturucu Operasyonu: 5 Zanlı Gözaltında
05.03.2026 10:58
Kastamonu'da midesinde uyuşturucu taşıyan şüpheli ile 4 yardımcısı gözaltına alındı.

Midesine sakladığı uyuşturucuyu Türkiye'ye sokan şüpheli ile bu kişiye yardım eden 4 zanlı, Kastamonu'da gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kastamonu'dan araç kiralayan O.A, S.A, D.K. ve E.T. İran üzerinden Türkiye'ye giriş yapan B.A. ile Ağrı'da buluştu.

O.A, S.A, D.K. ve E.T.'nin B.A.'nın kiraladıkları araçla Kastamonu'ya döndüğünü tespit eden Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, aracı kent girişinde durdurdu.

Araç ve şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 258,31 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Şüphelilerin kullandığı ikametlerinde ise 20,83 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

Zanlıların araç ve üzerlerinde bulunan uyuşturucuyu 33 paket halinde yutarak midelerinde Türkiye'ye soktukları, ülkeye girdikten sonra da çıkarttıklarını belirlendi.

Gözaltına alınan 5 şüpheli, Kastamonu Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Kaynak: AA

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.