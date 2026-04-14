Uyuşturucu Operasyonu: 6 Kilo Esrar Ele Geçirildi

İzmir'in Kınık ilçesinde uyuşturucu üretmek için sera düzeneği kurulan evde 6 kilo 668 gram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.

Kınık Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Aliağa Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince Kınık'ta tespit edilen bir eve baskın yapıldı.

Uyuşturucu üretmek için sera düzeneği oluşturulan evdeki aramada 6 kilo 668 gram esrar, 53 Hint keneviri, hassas terazi, pompalı tüfek ve uyuşturucu üretmek için kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Gözaltına alınan S.O. ve T.T, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.