Uyuşturucu Operasyonu: 6 Kilo Esrar Ele Geçirildi

14.04.2026 09:35
Kınık'ta uyuşturucu üretimi yapılan evde 6.6 kilo esrar ve 2 tutuklama gerçekleştirildi.

İzmir'in Kınık ilçesinde uyuşturucu üretmek için sera düzeneği kurulan evde 6 kilo 668 gram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.

Kınık Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Aliağa Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince Kınık'ta tespit edilen bir eve baskın yapıldı.

Uyuşturucu üretmek için sera düzeneği oluşturulan evdeki aramada 6 kilo 668 gram esrar, 53 Hint keneviri, hassas terazi, pompalı tüfek ve uyuşturucu üretmek için kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Gözaltına alınan S.O. ve T.T, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Uyuşturucu, Güvenlik, Güncel, Suç, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gülistan Doku dosyasını raftan indiren detay! Notta valinin oğlunun adı yazılıydı
Mansur Yavaş'a soruşturma izni sonrası Özgür Özel'den ilk açıklama
Şanlıufra'da liseye silahlı baskın! Çok sayıda yaralı var
ABD ve İran heyetleri, yeniden masaya oturuyor
Kim, ABD-İran geriliminde arabuluculuğa hazır: Trump ile her an görüşebilirim
ABD ablukasını tanımadı! Çin gemisi Hürmüz Boğazı'ndan geçti
