Muğla'nın Ortaca ilçesinde evde iklimlendirme sistemi kurarak uyuşturucu yetiştiren şüpheli yakalandı.
Ortaca Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tepearası Mahallesi'nde ikamet eden B.Ç.K.'nın evinde uyuşturucu yetiştirerek ticaretini yaptığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.
Evdeki aramada, iklimlendirme yöntemiyle yetiştirilmiş 6 kilo 112 gram sihirli mantar, 27 kök kenevir, hassas terazi, iklimlendirme ve ışık sistemi, kenevir yağı, kenevir tohumu, 57 litre kaçak alkol, kurusıkı tabanca ve şarjör ele geçirildi.
Şüpheli, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Son Dakika › Güncel › Uyuşturucu Operasyonu: 6 Kilo Mantar ve Kenevir Ele Geçirildi - Son Dakika
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