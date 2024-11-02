Uyuşturucu Operasyonu: İki Şüpheli Tutuklandı

Güncel

AYDIN'ın Efeler ilçesinde, uyuşturucu madde ve sentetik ecza hap ile yakalanan 2 şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen 2 şüpheliyi takibe aldı. A.B. ve E.G. isimli 2 şüphelinin Ilıcabaşı ve Osmanyozgatlı mahallerindeki adreslerine, sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. 2 şüpheli, düzenlenen operasyonda gözaltına alındı. Ev ve şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramada 5 parça satışa hazır halde 25 gram metamfetamin, 30 gram esrar ve 250 sentetik ecza hap ele geçirildi. Gözaltına alınan A.B. ve E.G., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.