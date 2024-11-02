AYDIN'ın Efeler ilçesinde, uyuşturucu madde ve sentetik ecza hap ile yakalanan 2 şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede nöbetçi mahkemece tutuklandı.
Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen 2 şüpheliyi takibe aldı. A.B. ve E.G. isimli 2 şüphelinin Ilıcabaşı ve Osmanyozgatlı mahallerindeki adreslerine, sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. 2 şüpheli, düzenlenen operasyonda gözaltına alındı. Ev ve şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramada 5 parça satışa hazır halde 25 gram metamfetamin, 30 gram esrar ve 250 sentetik ecza hap ele geçirildi. Gözaltına alınan A.B. ve E.G., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Uyuşturucu Operasyonu: İki Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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