Aydın'ın Efeler ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu imalatı ve ticareti yapanlara yönelik Ata Mahallesi'nde belirlenen adreslere operasyon gerçekleştirdi.
Ekipler, aramalarda bir miktar uyuşturucu, 2 hassas terazi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 6 bin 50 lira ele geçirdi.
Şüpheliler Ç.K. (37) ve O.K. (26) gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden O.K. tutuklandı, Ç.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Son Dakika › Güncel › Uyuşturucu Operasyonunda 1 Tutuklama - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?