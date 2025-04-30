Uyuşturucu Operasyonunda 2 Tutuklama

Afyonkarahisar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında uygulama noktasında bir otomobili durdurdu.
Araçta yapılan aramada, 9 peçeteye emdirilmiş uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan otomobildeki D.B. ve A.A, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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