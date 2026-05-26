Uyuşturucu Operasyonunda 2 Tutuklama

26.05.2026 20:25
Sakarya'da düzenlenen operasyonla 2 şüpheli tutuklandı, 64 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Sakarya'nın Ferizli, Serdivan ve Pamukova ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı.

Cumhuriyet Savcılığının koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde satışı yapan ve "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılara yönelik çalışma yürütüldü.

Ekiplerce düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda 64 gram sentetik uyuşturucu, 357 uyuşturucu hap, 6 sentetik ecza, 3 gram toz esrar, 20 fişek, 2 uyuşturucu kullanma aparatı, 2 kök sentetik uyuşturucu bitkisi, iklimlendirme çadırı, hava konnektörü, led aydınlatma, vantilatör, 1510 uyuşturucu tohumu, çeşitli sayıda tohum paketi ve cep telefonu ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden 2'si tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
