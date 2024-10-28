Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gazlıgöl beldesinde, K.Ç, A.Ç. ve İ.G'nin uyuşturucu madde ticareti yaptıkları yönündeki istihbarat üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, şüphelilerin aracını durdurarak arama yaptı.
Aramalarda bir miktar sentetik uyuşturucu, 12 sentetik ecza, suçtan elde edilen 6 bin 600 lira ele geçirildi.
Operasyonda 3 zanlı gözaltına alındı.
Son Dakika › Güncel › Uyuşturucu Operasyonunda 3 Gözaltı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?