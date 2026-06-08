Uyuşturucu Operasyonunda 4 Denizci Tahliye Edildi - Son Dakika
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Uyuşturucu Operasyonunda 4 Denizci Tahliye Edildi

Uyuşturucu Operasyonunda 4 Denizci Tahliye Edildi
08.06.2026 14:16
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Kanarya Adaları açıklarında yapılan uyuşturucu operasyonundan sonra AZRA C gemisindeki 4 denizci tahliye edildi.

Özgür EREN-Vehbi DEMİR/ Kanarya Adaları açıklarında 'UNITED S' isimli gemiye 7 Ocak 2025 tarihinde yapılan uyuşturucu operasyonunda, Zeytinburnu'nda demirli AZRA C isimli bir geminin sahipleri de tutuklandı. Gemide kalan hintli 4 mürettebat 10 ay sonra tahliye edildi. Gemi havadan görüntülendi.

İspanya güvenlik birimlerince 7 Ocak 2026'da Kanarya Adaları açıklarında uluslararası sularda seyir halindeki Kamerun bandıralı UNITED S isimli kuru yük gemisine operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 10 ton kokain ele geçirildi. 4'ü Türk vatandaşı olmak üzere 13 mürettebat yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yapılan çalışmalarda, şüpheli Çetin Gören liderliğindeki suç örgütünün uyuşturucu madde nakliyesini AZRA C ile yapacağı öne sürüldü. Ancak AZRA C arızalanınca, uyuşturucu nakliyesinin UNITED S ile yapılmasına karar verildiği belirlendi. AZRA C isimli gemi ise sahipleri tutuklanınca Ağustos 2025'ten beri arıza nedeniyle demirlediği Zeytinburnu açıklarında kaldı.

AYRILMALARINA İZİN VERİLMEDİĞİ BELİRTİLDİ

Gemi Zeytinburnu açıklarında demirletildiğinde içinde 12 hintli vardı. 2 kişi hastalanınca ayrıldı. 6 kişi ise geçen hafta tahliye edilip ülkelerine gönderildi. Ancak boş kalmaması için Arpit Kumar (3. Kaptan), Tippana Kondando Rao (Kaynakçı), Amod Kumar Singh (Süvari-1. Kaptan) ve Mool Chand Maurya (Yağcı) isimli 4 mürettebatın ayrılmasına izin verilmediği belirtildi. Gemidekiler telsizden su ve yakıt konusunda sıkıntı yaşadıklarında yardım talep etti.

4 DENİZCİ TAHLİYE EDİLDİ

Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı'nca yapılan çalışmalar sonucunda 'AZRA C' isimli gemide kalan son 4 mürettebat geminin filikası kullanılarak güvenli şekilde karaya çıkarıldı. Tahliye edilen denizciler, gerekli işlemlerin ardından Hindistan Başkonsolosluğu yetkililerine teslim edildi. 4 denizci, İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerin ardından ülkelerine dönebilecek.

Kaynak: DHA

Kanarya Adaları, İnsan Hakları, Denizcilik, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Dünya, Suç, Son Dakika

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