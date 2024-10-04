Uyuşturucu Operasyonunda 5 Gözaltı - Son Dakika
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Uyuşturucu Operasyonunda 5 Gözaltı

Uyuşturucu Operasyonunda 5 Gözaltı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde düzenlenen operasyonda 5 şüpheli uyuşturucu ile yakalandı.

04.10.2024 13:25
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ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde, polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kahta ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Arama yapılan adreslerde 353 gram esrar, 6 gram kenevir tohumu, 1 hassas terazi ve uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 20 bin TL ele geçirildi. Suç unsurlarına el koyan ekipler, M.N.S., Ö.U., M.A., G.A. ve Y.T.'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Haber-Kamera: Mahir ALAN -ADIYAMAN-DHA

Kaynak: DHA

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