Uyuşturucu Operasyonunda 518 Kilogram Ele Geçirildi

İÇİŞLERİ Bakanlığı, 30 ilde düzenlenen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda 518 kilogram uyuşturucu ile 133 bin 66 uyuşturucu hap ele geçirildiğini, 122 şüphelinin tutuklandığını açıkladı.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; jandarma tarafından düzenlenen operasyonlara 750 narkotik ve asayiş ekibi, 4 bin 500 personel katıldı. Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Analiz ve Takip Timlerinin de katılımıyla gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda, sokak satıcılarının sanal medya ve mesajlaşma programları üzerinden uyuşturucu sattıkları tespit edildi. Operasyonlarda; 518 kilogram uyuşturucu ile 133 bin 66 uyuşturucu hap ele geçirildi. 392 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 122'si çıkarıldıkları hakimlikler tarafından tutuklandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.