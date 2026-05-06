Uyuşturucu Operasyonunda 518 Kilogram Ele Geçirildi
Uyuşturucu Operasyonunda 518 Kilogram Ele Geçirildi

06.05.2026 11:56
30 ilde düzenlenen operasyonlarda 518 kg uyuşturucu ve 133 bin 66 hap ele geçirildi, 122 kişi tutuklandı.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, 30 ilde düzenlenen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda 518 kilogram uyuşturucu ile 133 bin 66 uyuşturucu hap ele geçirildiğini, 122 şüphelinin tutuklandığını açıkladı.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; jandarma tarafından düzenlenen operasyonlara 750 narkotik ve asayiş ekibi, 4 bin 500 personel katıldı. Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Analiz ve Takip Timlerinin de katılımıyla gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda, sokak satıcılarının sanal medya ve mesajlaşma programları üzerinden uyuşturucu sattıkları tespit edildi. Operasyonlarda; 518 kilogram uyuşturucu ile 133 bin 66 uyuşturucu hap ele geçirildi. 392 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 122'si çıkarıldıkları hakimlikler tarafından tutuklandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Kaynak: DHA

