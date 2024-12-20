Uyuşturucu Operasyonunda 6 Tutuklama

Iğdır merkezli 3 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 zanlı tutuklandı.
Tuzluca İlçe Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde polis ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik çalışma başlatıldı.
Ekipler, bu kapsamda Iğdır, Balıkesir ve İstanbul'da belirledikleri adreslere düzenledikleri eş zamanlı operasyonlarda 6 şüpheliyi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Adreslerdeki aramalarda bir miktar uyuşturucu madde ve hassas terazi ele geçirildi.
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