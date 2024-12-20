Uyuşturucu Operasyonunda 6 Tutuklama - Son Dakika
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Uyuşturucu Operasyonunda 6 Tutuklama

Iğdır merkezli operasyonda 3 ilde 6 zanlı tutuklandı, uyuşturucu madde ve terazi ele geçirildi.

20.12.2024 19:47
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Iğdır merkezli 3 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 zanlı tutuklandı.

Tuzluca İlçe Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde polis ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik çalışma başlatıldı.

Ekipler, bu kapsamda Iğdır, Balıkesir ve İstanbul'da belirledikleri adreslere düzenledikleri eş zamanlı operasyonlarda 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Adreslerdeki aramalarda bir miktar uyuşturucu madde ve hassas terazi ele geçirildi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Balıkesir, Güvenlik, İstanbul, Politika, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Suç, Son Dakika

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