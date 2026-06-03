Ordu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.
Ekipler, Altınordu ve Fatsa ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı düzenledikleri operasyonda 153 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.
Operasyonda E.A, C.T, İ.Ç, G.G, S.K, A.S. ve E.S.T. gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Son Dakika › Güncel › Uyuşturucu Operasyonunda 7 Gözaltı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?