Uyuşturucu Operasyonunda 95 Şüpheli Yakalandı

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yaptığı değerlendirilen şüphelilere yönelik İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda 95 şüpheli yakalandı. Operasyonda çeşitli türlerde uyuşturucu madde ile ruhsatsız silah ele geçirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce sokak satıcılarına yönelik Beyoğlu merkezli olmak üzere İstanbul genelinde, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yaptığı değerlendirilen, 22'si cezaevinde, 1'i askerde olan 112 şüphelinin yakalanmasına yönelik 8 ayrı ilde operasyon yapıldı. Operasyonda, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yaptığı değerlendirilen 95 şüpheli yakalandı.

ÇOK SAYIDA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonda ayrıca 57 paket marihuana, 9 paket halinde metamfetamin, 17 paket kokain, 355 sentetik ecza hap, ecstasy hap, 1 adet LSD ve ruhsatsız silah ele geçirildi. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise devam ettiği öğrenildi.