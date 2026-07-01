Uyuşturucu Operasyonunda Bir Tutuklama

Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Antalya kara yolundaki uygulama noktasında şüphe üzerine bir aracı durdurdu.
Ekipler, "dedektör köpek" yardımıyla yaptığı aramada koltuğun altına gizlenmiş 3 kilogram uyuşturucu ele geçirdi.
Operasyonda gözaltına alınan H.M. ile E.A, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılardan H.M, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, E.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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