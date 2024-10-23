Uyuşturucu Satıcılarına Hapis Cezası

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Merkez Seyhan ilçesindeki evde uyuşturucu satarken yakalanan 2 sanıktan biri 6 yıl, diğeri ise 5 yıl 5 ay hapis cezası aldı.

12. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuklu sanıklar T.A. ve Ç.K, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı, avukatları da mahkeme salonunda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı esasa ilişkin mütalaasında, sanıkların 4 Şubat 2023'te Akkapı Mahallesi'ndeki ikamete gelen 2 kişiye uyuşturucu satarken polis ekiplerince yakalandığını, adreste 29 bin 664 uyuşturucu hap ele geçirildiğini belirtti.

Sanıkların benzer suçlardan kaydının olduğunu ifade eden savcı, T.A. ve Ç.K'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Haklarındaki suçlamaları kabul etmeyen sanıklar ise tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Avukatları da dinleyen mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan T.A'yı 6 yıl, Ç.K'yi ise 5 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırdı. Heyet, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verdi.