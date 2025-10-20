Uyuşturucu Satıcısına 15 Yıl Hapis

Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki iş yerinde uyuşturucu satarken yakalanan sanık, 15 yıl hapis ve 150 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık C.Y. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ile katıldı, avukatı ise duruşma salonunda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında sanığın, 9 Temmuz 2024'te Kuruköprü Mahallesi'ndeki büfeye gelen kişiye poşete gizlediği 80 gram sentetik uyuşturucuyu satarken polis ekiplerince yakalandığını belirtti.

Benzer suçlardan sabıkası olan sanığın iş yerinde hassas terazi ve uyuşturucu paketleme malzemesi de ele geçirildiğini ifade eden savcı, C.Y'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Savunmasında hakkındaki suçlamaları reddeden sanık, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Avukatı da dinleyen mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıl hapis ve 150 bin lira adli para cezasına çarptırdığı C.Y'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi.