Uyuşturucu Satıcısına 18 Yıl Hapis Cezası - Son Dakika
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Uyuşturucu Satıcısına 18 Yıl Hapis Cezası

Adana'da sentetik uyuşturucu satarken yakalanan Z.D., 18 yıl 9 ay hapis ve 25 bin lira ceza aldı.

21.10.2024 11:16
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Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki evinde sentetik uyuşturucu satarken yakalanan sanığa, 18 yıl 9 ay hapis ve 25 bin lira adli para cezası verildi.

Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuklu sanık Z.D, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı, avukatı da salonda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esasa ilişkin mütalaasında, sanığın 13 Mart'ta Dumlupınar Mahallesi'ndeki evine gelen kişiye sentetik uyuşturucu satarken polis ekiplerince yakalandığını belirtti.

Sanığın benzer suçlardan sabıkalı olduğunu ifade eden savcı, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan ceza verilmesini istedi.

Z.D. ise hakkındaki suçlamaları reddederek, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Avukatı da dinleyen mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 18 yıl 9 ay hapis ve 25 bin lira adli para cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Uyuşturucu Satıcısına 18 Yıl Hapis Cezası - Son Dakika

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