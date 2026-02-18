Uyuşturucu Satışı Suçüstü Yakalandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde uyuşturucu satışı yaparken suçüstü yakalanan 2 şüphelinin o anları güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sokak aralarında uyuşturucu satışı yapıldığı ihbarı üzerine R.Y'yi takibe aldı.

Şüpheli, sentetik hapı Altıntaş Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde M.G'ye satarken suçüstü yakalandı.

R.Y'nin adresinde ve üzerinde yapılan aramada 58 sentetik hap ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 16 bin 975 lira bulundu.

Jandarma, R.Y ve M.G'yi gözaltına aldı.

İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.G serbest kaldı, R.Y ise "Uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Öte yandan uyuşturucu satışının gerçekleştiği an, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.