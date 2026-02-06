Dilek İmamoğlu'nun kardeşi Ali Kaya uyuşturucu soruşturmasında tutuklandı - Son Dakika
Dilek İmamoğlu'nun kardeşi Ali Kaya uyuşturucu soruşturmasında tutuklandı

Dilek İmamoğlu\'nun kardeşi Ali Kaya uyuşturucu soruşturmasında tutuklandı
06.02.2026 21:14
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan Dilek İmamoğlu'nun kardeşi Ali Kaya'nın da aralarında bulunduğu 19 şüphelinin tutuklanmasına karar verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması sürüyor.

DİLEK İMAMOĞLU'NUN KARDEŞİ DE GÖZALTINDA

Soruşturma kapsamında, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'nun kardeşi Ali Kaya'nın da aralarında bulunduğu şüpheliler gözaltına alınmıştı.

TUTUKLAMA TALEBİ

Emniyetteki işlemleri tamamlanarak Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilen şüphelilerin savcılıktaki ifade işlemleri sonlandı.

Savcılık tarafından Dilek İmamoğlu'nun kardeşi Ali Kaya'nın da aralarında bulunduğu 19 şüpheli tutuklama istemiyle, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılma talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

KARAR VERİLDİ

Sulh Ceza Hakimliği, aralarında Dilek İmamoğlu'nun kardeşi Ali Kaya'nın da bulunduğu 13 kişinin tutuklanmasına hükmetti.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • 1967Ramo 1967Ramo:
    SİLKELEMEYE DEVAM SILKELE SILKELE BITMIYOR 8 2 Yanıtla
  • Neco Ergenc Neco Ergenc:
    Beşeri adalet işte bu 2 3 Yanıtla
  • Serdengeçti Serdengeçti:
    ÖNERİ !!! burak erdoğana da test yapılsın 4 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
