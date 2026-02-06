Dilek İmamoğlu\'nun kardeşi Ali Kaya uyuşturucu soruşturmasında tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması sürüyor.

DİLEK İMAMOĞLU'NUN KARDEŞİ DE GÖZALTINDA

Soruşturma kapsamında, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'nun kardeşi Ali Kaya'nın da aralarında bulunduğu şüpheliler gözaltına alınmıştı.

TUTUKLAMA TALEBİ

Emniyetteki işlemleri tamamlanarak Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilen şüphelilerin savcılıktaki ifade işlemleri sonlandı.

Savcılık tarafından Dilek İmamoğlu'nun kardeşi Ali Kaya'nın da aralarında bulunduğu 19 şüpheli tutuklama istemiyle, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılma talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

KARAR VERİLDİ

Sulh Ceza Hakimliği, aralarında Dilek İmamoğlu'nun kardeşi Ali Kaya'nın da bulunduğu 13 kişinin tutuklanmasına hükmetti.