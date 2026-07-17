Uyuşturucu Soruşturmasında 4 Tutuklama

(İSTANBUL) - Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında aralarında sanatçı İlyas Yalçıntaş'ın da bulunduğu 4 kişi tutuklandı.
Soruşturma kapsamında tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerden İlyas Yalçıntaş, Ayşe Nur Balcı, Orhan Yıldız ve Şefik Ömer Dolman hakkında tutuklama kararı verildi.
Şüphelilerden Öner Faruk Işık ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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