Uyuşturucu Suçlusu Maltepe'de Yakalandı

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Maltepe'de, uyuşturucu madde ticareti suçundan aranan ve hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, denetim sırasında yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün gece gerçekleştirdikleri denetimde Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki bir caddede durumundan şüphelenilen kişiyi durdurdu.

Ekiplerce sorgulaması yapılan Y.A'nın (30) uyuşturucu ticareti suçundan adli makamlarca arandığı ve hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.

Y.A'nın "uyuşturucu kullanmak, uyuşturucu ticareti yapmak, motosiklet hırsızlığı, tehdit ve kasten yaralama" suçlarından da 22 kaydı olduğu anlaşıldı.

Gözaltına alınan Y.A., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.