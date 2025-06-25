Uyuşturucu Suçlusu Yakalandı

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde " Uyuşturucu, uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünce hakkında yakalama kararı bulunan kişilere yönelik çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda "Uyuşturucu, uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan A.A, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Hanönü İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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