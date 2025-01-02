Konya'nın Akşehir ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçeye uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti.
Takibe aldığı aracı D-300 kara yolunda durduran ekipler, araçtaki A.O'nun çantasında 2 bin 240 uyuşturucu hap ile 16 gram esrar ele geçirdi.
Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti" suçundan tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Uyuşturucu Taciri Akşehir'de Tutuklandı - Son Dakika
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