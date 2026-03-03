Uyuşturucu Taciri Tekrar Tutuklandı - Son Dakika
Uyuşturucu Taciri Tekrar Tutuklandı

03.03.2026 21:40
Aydın'da uyuşturucu ecza ile yakalanan B.E., savcılığın itirazıyla tekrar tutuklandı.

AYDIN'da emniyetin düzenlediği operasyonda 315 adet uyuşturucu ecza ile yakalanan B.E.'nin, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasının ardından savcılığın itirazı üzerine yeniden yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli, ikinci kez çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 28 Şubat'ta Güzelhisar Mahallesi'nde uyuşturucu madde ticareti yaptığı öne sürülen B.E.'yi takibe aldı. Düzenlenen operasyonda B.E., içerisinde 315 adet uyuşturucu ecza bulunan poşeti kaçarken çimlerin üzerine attı. Ekipler, poşeti bulunduğu yerden alırken kısa sürede yakalanan şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından ayını gün mevcutlu olarak adliyeye sevk edilen B.E., içici olduğunu, çimlerin üzerinde bulunan sentetik eczanın kime ait olduğunu bilmediğini iddia etti. B.E., savcılığın tutuklama talebine karşılık çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

SAVCILIĞIN İTİRAZI İLE TUTUKLANDI

Savcılığın adli kontrol kararına itiraz etmesi üzerine, aynı mahallede 3 Mart'ta yeniden yakalanan B.E. gözaltına alındı. Bugün adliyeye sevk edilen B.E., 'uyuşturucu madde ticareti' suçlamasıyla bu kez çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Güncel, Aydın, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
