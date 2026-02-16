Uyuşturucu Testi Pozitif Çıktı - Son Dakika
Uyuşturucu Testi Pozitif Çıktı

16.02.2026 19:58
İstanbul'da 4 şüphelinin uyuşturucu testi pozitif; 1 şüphelinin testi ise negatif sonuçlandı.

İstanbul'daki uyuşturucu soruşturması kapsamında, Adli Tıp Kurumunda (ATK) kan, saç, idrar ve tırnak örnekleri alınan 4 şüphelinin uyuşturucu testi pozitif çıktı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında, kan, saç, idrar ve tırnak örnekleri alınan 5 şüpheliyle ilgili ATK tarafından rapor hazırlandı.

Buna göre, Yusuf Aktaş (Reynmen), Emirhan Çakal, Mert Eren Bülbül, Ahmet Can Dündar'ın uyuşturucu test sonuçlarının pozitif olduğu belirlendi.

Raporda, Barış Murat Yağcı'nın test sonuçlarının ise negatif olduğu tespit edildi.

Kaynak: AA

20:18
