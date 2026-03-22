Uyuşturucu Ticareti, 657 Hapla Tutuklandı

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde evinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen G.Z'nin Ayaspaşa Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenledi.
Yapılan aramada 657 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan G.Z. işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
