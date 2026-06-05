Uyuşturucu Ticareti Şüphelisi Tutuklandı - Son Dakika
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Uyuşturucu Ticareti Şüphelisi Tutuklandı

Uyuşturucu Ticareti Şüphelisi Tutuklandı
05.06.2026 16:37
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Aydın Efeler'de yapılan operasyonda uyuşturucu ve silahlar ele geçirildi, şüpheli tutuklandı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Armutlu Mahallesinde Z.K'ye ait bir adrese operasyon yaptı.

Ev ve bahçedeki aramada 92 kök kenevir, 270 gram esrar tohumu, 420 gram kubar esrar, 30 gram skunk, 2 tabanca ve 2 av tüfeği geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA

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