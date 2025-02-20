Uyuşturucu Ticareti: Üç Sanığa Cezalar - Son Dakika
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Uyuşturucu Ticareti: Üç Sanığa Cezalar

Adana'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla yargılanan üç sanıktan ikisi 15 yıl hapis cezası aldı.

20.02.2025 11:51
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Adana'da telle çevrili gecekonduda uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla yargılanan 3 sanıktan 2'si 15'şer yıl, biri de 12 yıl 6 ay hapse çarptırıldı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya sanıklar K.B.A, H.A. ve Ş.A. ile avukatlar katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında, polis ekiplerince 21 Eylül 2024'te merkez Seyhan ilçesi Akkapı Mahallesi'nde etrafı telle çevrili gecekonduya düzenlenen operasyonda sanıkların poşete gizledikleri sentetik uyuşturucuyu yanlarına gelen kişilere satarken yakalandıklarını belirtti.

İkametteki aramada buzdolabının içerisinde 6 uyuşturucu hap, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen para, hassas terazi ve paketleme malzemesi geçirildiğini aktaran savcı, sanıkların "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Sanıklar ise savunmalarında uyuşturucu ticareti yapmadıklarını öne sürdü, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Avukatları da dinleyen mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan K.B.A. ve Ş.A'yı 15'şer yıl hapis ve 150'şer bin lira adli para cezasına, sanık H.A'yı ise 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira adli para cezasına çarptırıp tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

Kaynak: AA

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