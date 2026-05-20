Uyuşturucu Ticareti Yapan 3 Zanlı Tutuklandı
20.05.2026 22:45
Konya'nın Ilgın ilçesinde polis, durdurduğu araçta uyuşturucu imal eden 3 zanlıyı tutukladı.

Konya'nın Ilgın ilçesinde polisin şüphe üzerine durdurduğu araçta bulunan 3 zanlı "uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçundan tutuklandı.

Ilgın ilçesi D300 Karayolu üzerinde Karayolları Kavşağı mevkisinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri durumundan şüphelendikleri otomobili durdurdu.

Bu sırada aracın sağ ön yolcu kapısını açan şüpheliler, şeffaf renkli bir poşeti yola attı.

Polis ekiplerince yola atılan poşette ve otomobilde yapılan detaylı aramalarda, A4 boyutunda peçeteye emdirilmiş 23 kullanımlık sentetik uyuşturucu ve 13 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Araçta bulunan H.A, S.Ş. ve B.S. gözaltına alındıktan sonra sevk edildikleri adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Zanlılardan H.A'nın (37) "kasten öldürme", "kasten yaralama" ve "görevi yaptırmamak için direnme" başta olmak üzere 6, S.Ş'nin (36) "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "kasten yaralama" başta olmak üzere 14, B.S'nin (32) ise "nitelikli yağma" ve "kasten yaralama" suçları dahil toplam 6 suç kaydı olduğu tespit edildi.

Kaynak: AA

