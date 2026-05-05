Sakarya'da uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen şüpheli tutuklandı.
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri O.G'nin (32) uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma yürüttü.
Zanlının evinde yapılan aramalarda, 30 gram sentetik uyuşturucu ve kullanıma hazır sentetik uyuşturuculu sigara ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Uyuşturucu Ticareti Yapan Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?