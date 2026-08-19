Uyuşturucu Ticareti Yapan Zanlı Balkonunda Yakalandı

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde 14 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan ve uyuşturucu ticareti yaptığı saptanan S.A. (25), kaldığı evin balkonundan sarkarken yakalandı.

Yaklaşık bir haftadır internet bağlantısı olmayan apartman sakini, yaptığı kontrolde binanın havalandırma boşluğunda kesilmiş internet kablosu ile içinde uyuşturucu bulunan bir poşet görüp durumu polise bildirdi. İhbar üzerine polis, 168 saatlik kamera incelemesinin ardından şüphelinin S.A. (25) olduğu tespit etti. Şüphelinin, 'gece vaktinde silahla, kişinin kendisini tanınmayacak bir hale koyması ve yol kesmek suretiyle ya da konutta, iş yerinde veya bunların eklentilerinde birden fazla kişi tarafından birlikte yağma' suçlarından da 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi.

Teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen polis, aynı zamanda uyuşturucu satıcısı olduğu belirlenen S.A.'nın yakalanması için çalışma başlattı. 1 Ağustos'ta adresi belirlenen şüphelinin kaldığı eve operasyon düzenlendi. Kaçmaya çalışan S.A. kaldığı evin balkonun sarkarken polis ekiplerince yakalanıp gözaltına alındı. S.A.'nın üzerinde yapılan aramada 54 uyuşturucu hap, yanındaki poşet içinde ise 2 kilo 160 gram uyuşturucu ham maddesi pregabalin ve 219 uyuşturucu hap ele geçirildi. S.A.'nın polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.