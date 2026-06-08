Uyuşturucu Ticareti Yaparken Yakalandı

İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde, otomobilinde uyuşturucu sattığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kocatepe'de, bir otomobilde uyuşturucu alışverişi yapıldığını tespit etti.
Düzenlenen operasyonda otomobilin sürücüsü H.A. (28) gözaltına alındı.
Araçta toplam 20 kilo 520 gram uyuşturucu ele geçirildi.
Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
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